План «Ковёр» введён в аэропорту Краснодара

Временные ограничения на полёты введены в авиагавани Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — проинформировали в ведомстве.

А ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили ещё 10 украинских беспилотников, летевших на Москву. На местах падения обломков выявлены незначительные повреждения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Общее число сбитых дронов достигло 112.

