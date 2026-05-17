Стармер хочет добровольно уйти с поста премьер-министра Британии: что известно

Daily Mail: Стармер намерен уйти в отставку по собственному желанию.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен добровольно покинуть свой пост. Об этом пишет колумнист Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве.

«Кир Стармер сказал своим близким друзьям, что он намеревается покинуть пост премьера», — говорится в материале.

По данным собеседников журналиста, Стармер осознает сложность текущей политической ситуации в стране и хочет завершить работу на посту достойно. Точные сроки объявления об отставке пока неизвестны.

Ранее заместитель премьер-министра Британии Миатта Фанбуллех объявила об отставке и призвала Стармера последовать ее примеру. Она первая покинула правительство после неудачи Лейбористской партии на выборах.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал ситуацию вокруг Стармера. Он сравнил происходящее с «удалением зуба мудрости без мудрости». По его словам, у публики заканчивается попкорн, пока она наблюдает за затяжным кризисом в Британии.

