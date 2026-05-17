Korea Times: боеспособность ВС Южной Кореи подрывают пластические операции

Солдаты Вооружённых сил Южной Кореи во время отпусков делают ринопластику и операции на веко, сообщает Korea Times.
В материале сказано, что военные возвращаются на базы с «опухшими и не зажившими ранами».
«Из-за этого командиры вынуждены освобождать их от тренировок и дежурств в целях безопасности, перекладывая дополнительные смены на сослуживцев», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что речь идёт о зумерах, которые служат в армии Южной Корее. По его словам, такие случаи происходят всё чаще.
«Пластические операции подрывают боеспособность вооружённых сил», — написал он.
