Стало известно, какие симптомы хантавируса легко перепутать с гриппом

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Хантавирус в самом начале заражения легко спутать с гриппом из-за схожих симптомов; ухудшение состояния, в том числе поражение почек, может произойти на второй неделе, рассказал РИА Новости глава отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.
«К сожалению, в первую неделю симптомы хантавируса очень похожи на симптомы гриппа — лихорадка, мышечные боли, даже кашель и, возможно, рвота. Это происходит первые 3−5 дней или даже неделю, но затем симптомы могут ухудшаться, начинается поражение легких и почек», — сказал профессор.
Поэтому, как отметил собеседник агентства, поначалу хантавирус легко спутать с гриппом или ОРВИ.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Позднее ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, 9 из них подтверждены как вариант «Андес».