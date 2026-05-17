Во Владивостоке за объекты благоустройства проголосовало 40 тысяч жителей

Три проекта, которые получат большинство набранных голосов, будут профинансированы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы по ним начнутся уже в 2027 году. На выбор жителям предлагают общественные пространства. Это парки, аллеи и местах отдыха во всех городских районах.