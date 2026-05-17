Во Владивостоке за объекты благоустройства проголосовало 40 тысяч жителей

До 12 июня жители Владивостока могут выбрать общественные пространства для благоустройства в следующем году. Уже более 38 тысяч горожан сделали свой выбор.
Напомним, что всего в голосовании этого года представлено 15 общественных пространств в краевом центре. Выбрать можно одно. Все проекты для голосования можно найти на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.
Три проекта, которые получат большинство набранных голосов, будут профинансированы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы по ним начнутся уже в 2027 году. На выбор жителям предлагают общественные пространства. Это парки, аллеи и местах отдыха во всех городских районах.
Ранее пресс-служба администрации Владивостока сообщала, что в числе лидеров голосования жителей скверы на улицах Магнитогорской и Полярной, а также парк на улице Джамбула, 43.
Однако в любой момент до 12 июня может все поменяться.
Добавим, что принять участие в голосовании за объекты благоустройства на сайте на портале Госуслуги может любой житель Владивостока старше 14 лет.
Также продолжается выбор объектов для благоустройства в других муниципалитетах Приморского края.