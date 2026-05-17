Кинолог рассказал, какие собаки любят длительные прогулки и игры

Не все породы собак подходят активным людям, поскольку у каждой есть свой лимит энергии.

Не все породы собак подходят активным людям, поскольку у каждой есть свой лимит энергии. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Среди подходящих вариантов эксперт назвал австралийскую овчарку (аусси), которая отличается сообразительностью и легко поддается дрессировке. Также Голубев отметил бордер-колли — этих собак отличают энергичность и выносливость.

Отдельно кинолог остановился на породе шелти.

«Это отличный компаньон, которому не обязательны чересчур серьезные нагрузки, но он с удовольствием сопроводит вас в длительных прогулках, поучаствует в самых разных играх. Эту игривость шелти может сохранять даже до преклонных лет», — рассказал кинолог.

Помимо перечисленных, кинолог посоветовал обратить внимание на лабрадор-ретриверов и джек-рассел-терьеров.

