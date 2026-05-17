Бункер с секретами НАТО разбит у Киева: ракета попала точно в цель

Российские вооруженные силы нанесли серию высокоточных ударов по объектам ВСУ в Киеве, Харьковской и Сумской областях. В пророссийском подполье сообщили об уничтожении тренировочного лагеря под Сумами прямо во время ужина.
Кульминацией стала успешная охота на истребитель F-16, который, по словам очевидцев, разорвало пополам. Военный эксперт, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в интервью aif.ru объяснил, какое экспериментальное оружие НАТО уничтожено, почему западные военные внезапно «тонут в реках» и как мобильные телефоны боевиков губят их.
Под Киевом уничтожены подземные бункеры с экспериментальным оружием НАТО.
По данным пророссийского подполья, в пригородах Киева, где были зафиксированы прилеты, находилась зона скрытых складов. Как отметил подполковник запаса Олег Иванников, речь идет о местах хранения экспериментального вооружения НАТО.
«Российскими Вооружёнными силами регулярно уничтожаются тайные склады ВСУ, где хранится высокоточное экспериментальное оружие, которое поступает из европейских стран для апробации и применения в зоне боевого соприкосновения. Это экспериментальные виды вооружений, которые имеют высокую ценность, так как изготовлены буквально в штучных экземплярах и на вооружении во многих армиях мира ещё не стоят, так как не прошли должного контроля. Эти склады хорошо охранялись, в большинстве случаев они имеют своё подземное размещение. Это железобетонные бункеры, которые скрывают эти важные военные орудия, но это не является помехой для российского оружия, которое предусматривает уничтожение любого объекта, даже если он скрыт под толщей бетона», — отметил он.
Иванников подчеркнул, что эти потери станут серьезным репутационным ударом для Киева перед западными «хозяевами».
«Для режима Зеленского и ВСУ это серьёзная утрата и поражение, за которую придётся отвечать перед хозяевами из Великобритании, Германии и Франции», — сказал военный эксперт.
Он подчеркнул, что российская армия может поразить любую цель.
«Россия имеет техническую возможность уничтожать любые склады с западным вооружением на любой территории Украины, где бы они не находились от востока до самых западных её регионов», — подытожил он.
Под Харьковом вместе с ЗРК уничтожены специалисты НАТО.
Пусковые установки с дальнобойными ракетами стали целями ударов под Харьковом. По сообщению пророссийского подполья, после прилета по объектам в направлении аэродрома отмечена детонация, что подтверждает успешное поражение цели. подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание на «человеческий фактор».
«Как правило, когда идут атаки на объекты ВСУ, обладающие западными ракетными комплексами, уничтожается и обслуживающий персонал, который составляет полётное задание. Это специалисты и боевики из стран НАТО, бывшие военнослужащие армии различных западных государств. В ближайшее время появятся некрологи в национальных СМИ Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов о трагической гибели тех или иных молодых мужчин, которые утонули в реке, либо погибли в автомобильной катастрофе, либо же случилась ещё какая-то неприятность, приведшая к смерти. На деле все эти смерти связаны воедино, это были специалисты, которые обслуживали высокоточное оружие для нанесения террористических ударов по территории России. То есть являлись наёмниками, боевиками и террористами. Счёт таких некрологов может идти на десятки с учётом интенсивности российских ударов», — объяснил он.
По словам Иванникова, в зоне поражения оказались и специфические образцы вооружений.
«Сегодняшний российский удар пришёлся не только по местам скопления и дислокации боевиков, но и также по складам с боеприпасами и складам с высокоточным украинским оружием, беспилотными летательными аппаратами “Лютый” и ракетными комплексами “Фламинго”. Это свидетельствует о развитой агентурно-разведывательной сети внутри ВСУ, и информация сразу же поступает российским разведчикам для формирования задания на ракетный удар по позициям боевиков и местам их дислокации, складам. Это очень важно. Можно делать выводы о том, что украинская армия терпит поражение не только на земле, в зоне боевого соприкосновения, а также в глубоком тылу. Можно делать однозначные прогнозы, что руководство службы безопасности Украины по Харьковской и Сумской области вновь будет подвергнуто дисциплинарным взысканиям и отстранению от должности, как это было. В прошедший период Зеленский и Сырский уже устраивали кадровую чехарду, пытаясь скрыть имиджевые и финансовые материальные потери ВСУ, поэтому можно ожидать именно такого решения от киевских властей», — резюмировал собеседник издания.
Геолокация по мобильнику и «испарившиеся» боевики.
Под Сумами, по предварительным данным, ударом ВС РФ уничтожен тренировочный лагерь боевиков ВСУ. Как сообщили в пророссийском подполье, прилет был во время ужина по столовой. Эксперт раскрыл механизм наведения.
«В Сумской области сейчас Сырский пытается устроить ротацию личного состава. Часть боевиков, которых выводят из подразделений на передовой, попадая в тыл, сразу же включают свои мобильники с геолокацией, пытаются звонить. Этим пользуются российские спецслужбы, которые могут определить точный источник сигнала и туда в 99% из 100% прилетает российская ракета. Боевики в таких случаях губят сами себя, пользуясь мобильными устройствами. Эта практика давно известна, она также очень внимательно изучается российскими радиотехническими службами, информация незамедлительно передаётся ракетчикам, которые уничтожают подразделения ВСУ целиком. Как правило, это не менее 30−40 боевиков, следы от которых буквально испаряются после нанесения ракетно-бомбового удара. От них ровным счётом ничего не остаётся, за исключением памяти об их террористической деятельности и преступлениях, которые будут в последующем фиксироваться российскими следователями», — сказал военный эксперт.
Также Иванников добавил, что в Сумах и области нанесены удары по инфраструктуре, логистическим узлам ВСУ и пунктам дислокации операторов дронов.
Воздушная дуэль: как Су-35 «разорвал пополам» F-16 над Кролевцом.
В районе города Кролевец Сумской области российский Су-35 перехватил украинский истребитель F-16. Российский лётчик применил ракету класса «воздух-воздух» Р-37/77. Истребитель ВСУ, как заявили очевидцы, буквально разорвало пополам. По данным местных жителей, сбитый борт следовал со стороны авиабазы Нежин. Комментируя эту информацию, Олег Иванников назвал это результатом спланированной охоты.
«F-16 по своим техническим характеристикам, если не обладает новой перепрошивкой и современными видами вооружений, представляет из себя летающий гроб. Тем не менее, эту технику нужно было выманить на то расстояние возможного удара, где она была уничтожена. Для этого была проведена специальная разведывательная операция, которая подтвердила, что в определённом районе будет находиться именно F-16. С целью нанесения удара ему на перехват вылетел Су-35, один из наших самых современных самолётов. У пилота F-16 не было никаких шансов спастись, так как российская авиация превосходит противника и по своим техническим характеристикам, и по мастерству лётного состава», — сказал Иванников и подчеркнул, что пилот Су-35 будет награждён медалью Нестерова за высокий профессионализм и отвагу, проявленную при уничтожении противника.