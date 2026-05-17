Диетолог Кованова сказала, кому нельзя есть киви

Людям с гастритом и соответствующими аллергиями необходимо воздержаться от употребления киви, предупредила в разговоре с aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.
Специалист отметила, что в день можно есть не более трех плодов киви, или не более 220 граммов.
«Киви хорошо влияет на пищеварение благодаря ферменту актинидину и клетчатке, но при гастрите, аллергии или повышенной кислотности может раздражать слизистую», — отметила специалист.
Аллергенами в составе киви являются белки семян, фермент актинидин, а также другие вещества, например, бензоаты, салицилаты, аминокислоты, тирамин.
С осторожностью киви необходимо есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, острыми заболеваниями почек, мочекаменной болезнью.
Кроме того, беременным и кормящим мамам необходимо проконсультироваться с врачом перед употребление киви, поскольку фрукт может вызвать аллергию у малыша.
