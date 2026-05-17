Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Кованова сказала, кому нельзя есть киви

Диетолог Кованова объяснила, кому стоит воздержаться от употребления киви.

Источник: Аргументы и факты

Людям с гастритом и соответствующими аллергиями необходимо воздержаться от употребления киви, предупредила в разговоре с aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.

Специалист отметила, что в день можно есть не более трех плодов киви, или не более 220 граммов.

«Киви хорошо влияет на пищеварение благодаря ферменту актинидину и клетчатке, но при гастрите, аллергии или повышенной кислотности может раздражать слизистую», — отметила специалист.

Аллергенами в составе киви являются белки семян, фермент актинидин, а также другие вещества, например, бензоаты, салицилаты, аминокислоты, тирамин.

С осторожностью киви необходимо есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, острыми заболеваниями почек, мочекаменной болезнью.

Кроме того, беременным и кормящим мамам необходимо проконсультироваться с врачом перед употребление киви, поскольку фрукт может вызвать аллергию у малыша.

Ранее диетолог Кованова назвала допустимую норму сухих завтраков для детей.