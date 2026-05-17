Политолог Алекс Крайнер перечислил силы, которые втягивают страны в вооружённые конфликты, по его словам, эти силы связаны с Форин-офисом в Британии.
«Никто не хотел конфликта на Украине, и никто не хотел конфликта с Ираном, но конфликты всё равно начались. То есть, ну, не совсем “никто” — может быть. Может быть, какая-то радикальная правая часть украинского политического класса хотела конфликта с Россией и так далее. Но как-то так получается, что силы, втягивающие нас в бесконечные конфликты, всё-таки берут верх. Они как-то связаны с британским Форин-офисом», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Крайнера.
Он отметил, что эти силы «начинают выдавать себя сами».
Кроме того, по его словам, провоцировать конфликты могут неоконсерваторы из Соединённых Штатов.
Напомним, по словам Крайнера, западные страны пытаются воплотить в жизнь замысел по «ликвидации» России, корни которого уходят к инициативе Уинстона Черчилля 1945 года.