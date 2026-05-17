Главный пульмонолог Минздрава развеял миф о "попкорновой болезни" легких

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. «Попкорновая болезнь» не связана с курением электронных сигарет, этим термином называют тяжелое хроническое заболевание легких — облитерирующий бронхиолит, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава России, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев.
Он уточнил, что термин «попкорновая болезнь» появился в начале 2000-х годов. Тогда в штате Миссури на фабрике по производству попкорна среди сотрудников были зафиксированы случаи облитерирующего бронхиолита. У работников начали воспаляться и сужаться бронхиолы — малые дыхательные пути.
«Причиной массового заболевания стало токсическое воздействие ароматизатора диацетила (придает продуктам вкус сливочного масла — ред.)», — отметил Авдеев.
Эксперт пояснил, что поражения легких, которые специалисты видят при современных видах курения, относятся к диффузным. А облитерирующий бронхиолит — это обструкция дыхательных путей.
«Попкорновая болезнь» и EVALI, «болезнь вейперов» — это абсолютно разные проблемы. Среди курильщиков электронных сигарет встречаются редкие случаи облитерирующего бронхиолита, но эта связь не доказана", — заключил Авдеев.