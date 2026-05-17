Украинцы лидируют по числу обращений за убежищем в России

Украинские граждане за первые три месяца 2026 года чаще других обращались за предоставлением убежища в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анализ статистических данных. Всего зафиксировано 1 329 соответствующих заявлений.
По данным статистики, в органы внутренних дел России поступило 1 329 ходатайств о предоставлении убежища. Из них 712 подали граждане Украины, что составляет примерно половину общего объёма обращений. Этот показатель вырос на 24 заявления по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Далее в списке идут граждане Сирии — 232 обращения. Также зафиксированы заявления от граждан Ирана (52), Афганистана (40) и Узбекистана (25). Замыкает пятёрку Казахстан.
Для сравнения, за аналогичный период 2025 года лидерами по числу ходатайств были граждане Сирии, Украины, Афганистана, Узбекистана и Казахстана. Тогда наибольшее количество обращений пришлось именно на Сирию.
В материалах отмечается, что предоставление убежища в России даёт право на легальное пребывание в стране, доступ к трудовой деятельности без дополнительных разрешений и медицинскому обслуживанию по системе обязательного медицинского страхования. Также такой статус позволяет оформлять документы для проживания, обучения и получения поддержки, а в дальнейшем может стать основанием для получения вида на жительство и гражданства.
Подчёркивается, что рассмотрение заявлений осуществляется уполномоченными органами МВД России в установленном порядке, при этом каждый случай оценивается индивидуально с учётом действующих миграционных норм и оснований для предоставления статуса.
