Украинцы лидируют по числу обращений за убежищем в России

В материалах отмечается, что предоставление убежища в России даёт право на легальное пребывание в стране, доступ к трудовой деятельности без дополнительных разрешений и медицинскому обслуживанию по системе обязательного медицинского страхования. Также такой статус позволяет оформлять документы для проживания, обучения и получения поддержки, а в дальнейшем может стать основанием для получения вида на жительство и гражданства.