Экс-министра промышленности Венесуэлы депортировали в США: гражданина Колумбии обвиняют в преступлениях

Бывшего министра промышленности и национального производства Венесуэлы Алекса Наима Сааба Морана депортировали в США. Он является гражданином Колумбии. Экс-министра депортировали, когда тот находился в Венесуэле. Так сказано в правительственном заявлении, цитирует министр информации и связи Венесуэлы Мигель Перес в Telegram-канале.
В документе утверждается, что Алекс Наим Сааб Моран обвиняется в США в совершении ряда преступлений. Это является широко обсуждаемым фактом, сказано в материале.
«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает о депортации гражданина Колумбии Алекса Наима Сааба Морана 16 мая 2026 года в соответствии с нормативными положениями миграционного законодательства Венесуэлы», — говорится в заявлении властей.
Как пишет New York Times, Вашингтон может провести операцию по захвату экс-главы Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Чиновники в США хотят «иметь возможность разыграть» этот план снова.