Эстония и Латвия в панике: дроны ВСУ летят в Прибалтику

Воздушное пространство стран-членов НАТО нарушают неопознанные беспилотники. Аэропорты закрываются, жители в панике. А когда выясняется, что дроны прилетели оттуда, откуда их не ждали, — с территории Украины, названного союзника, — возникает закономерный вопрос: кто за это ответит?
Киевскому режиму грозят серьёзные последствия налетов беспилотников без предупреждения в Эстонию и Латвию в определённых случаях, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов. Пока эти последствия остаются лишь гипотетическими. Украина продолжает запускать дроны, которые залетают в воздушное пространство стран Балтии, и даже не считает нужным предупреждать союзников по НАТО. Чем это может закончиться?
Хельсинки закрывает небо: что произошло на самом деле.
Напомним, финский телерадиовещатель Yle сообщил, что Украина не предупреждала Эстонию и Латвию о возможном приближении БПЛА к воздушному пространству стран НАТО.
Эстония и Латвия передали Финляндии информацию о потенциальной угрозе беспилотников, после чего был временно закрыт аэропорт Хельсинки. Тысячи пассажиров застряли в здании аэровокзала, рейсы отменили или перенаправили. И всё это из-за дронов, которые, по всей видимости, запустили украинские военные.
То есть Украина, которая просит у Запада всё новые партии оружия и миллиардные кредиты, даже не сочла нужным предупредить соседей о дронах.
Финляндия нашла украинский след: беспилотники с боеприпасами.
Уточняется, что с конца марта финские службы неоднократно фиксировали появление беспилотников на территории страны. После соответствующих расследований правоохранительные органы связывали происхождение некоторых аппаратов с Украиной.
И это были не просто коммерческие дроны. Некоторые из них были оснащены неразорвавшимися боеприпасами. Это меняет дело. Это уже не просто «заблудившиеся» дроны. Это потенциальные угрозы национальной безопасности страны-члена НАТО.
Эстония возмущена, но бессильна: Киев не боится последствий.
Михайлов, комментируя этот инцидент, отметил, что Киев не беспокоится из-за налета дронов на Прибалтику, поскольку рассчитывает на покровительство своих серьёзных партнёров.
«Последствий для Киева никаких не будет, пока Россия не разгромит киевский режим. Или пока случайный дрон не залетит в правительство Финляндии, Эстонии или, например, Латвии. Хотя есть сомнения в зубастости политиков этих стран», — пояснил эксперт.
Иными словами, пока беспилотники падают в полях и лесах, а не на головы высокопоставленных чиновников, Прибалтика будет терпеть. Но если однажды дрон с украинским «наследством» приземлится на крышу парламента в Риге или Таллине — вот тогда может быть скандал.
Преднамеренный пропуск дронов? Эксперт не исключает.
Михайлов предположил, что страны Прибалтики могут намеренно пропускать украинские дроны на свою территорию.
«Киев как не предупреждал о подобных налетах, так и не будет. Киевский режим рассчитывает на своих более серьезных партнеров, к которым Прибалтика не относится. Учитывая ситуацию, я думаю, что беспилотники могут направляться определенными группами на территорию Эстонии и Латвии. Контроля над этим особого нет. Речь идет о дальнейшем запуске беспилотников», — отметил специалист.
Эстония просит контроля: «Держите дроны подальше».
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украина должна лучше контролировать свои беспилотники и держать их подальше от эстонской территории.
Не «прекратить запуски», не «наказать виновных», а всего лишь «лучше контролировать». Мягкая формулировка, которая не предполагает санкций или хотя бы официальной ноты протеста.
Налёты украинских дронов на воздушное пространство стран НАТО стали уже привычным делом. Аэропорты закрываются, пассажиры нервничают, власти расследуют — но никаких серьёзных последствий для Киева не наступает. Украина продолжает не предупреждать союзников, продолжает использовать дроны с боеприпасами, продолжает рисковать тем, что однажды «случайно» поразит цель на территории Эстонии или Латвии.
Эксперты сходятся во мнении: пока Россия не добьётся решающего перелома в ходе СВО, Киев будет чувствовать свою безнаказанность. Прибалтика же, несмотря на всю свою риторику о «защите восточного фланга», оказывается неспособной повлиять на ситуацию.
Для тех, кто верил в «щит альянса», он оказался бумажным. Дроны пробивают его без проблем. Особенно если они украинские.