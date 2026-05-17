Тысячи россиян выкладывают интимные фото жён без их согласия в секретных чатах

Ранее в Германии суд приговорил 43-летнего врача из Нижней Саксонии к 5,5 года лишения свободы за тайную съёмку пациенток. По данным следствия, мужчина с 2018 по 2022 год фотографировал и снимал женщин, в том числе частично обнажённых, во время медицинских приёмов. Следователи установили, что врач просил пациенток раздеваться под предлогом обследования. Среди пострадавших оказались несовершеннолетние, самой младшей девочке было 10 лет. Расследование началось после того, как одна из женщин заметила телефон в кабинете и обратилась в полицию.