Приставы начали обращать в доход РФ активы основателя "Русагро" Мошковича

Судебные приставы начали процедуру обращения в доход государства имущества основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы исполнительного производства.
Суд в Москве по иску Генпрокуратуры РФ постановил передать государству акции «Русагро», принадлежавшие Мошковичу, его близким, а также бывшему генеральному директору компании Максиму Басову.
В собственность государства были обращены денежные средства со счетов Мошковича — около 10,5 млрд рублей, 1,8 млн долларов и 1,6 млн евро. Решение также затронуло земельные участки супруги бизнесмена Наталии Быковской.
Ранее KP.RU сообщал, что суд в Москве постановил наложить арест почти на 470 млн акций агрохолдинга «Русагро». Все ценные бумаги были зарегистрированы непосредственно на Мошковича. Мера принята в качестве обеспечения по иску ГП, добивающейся изъятия активов у бизнесмена.