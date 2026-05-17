Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приставы начали обращать в доход РФ активы основателя "Русагро" Мошковича

Суд в Москве обратил в доход государства акции "Русагро" и миллиарды Мошковича.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы начали процедуру обращения в доход государства имущества основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы исполнительного производства.

Суд в Москве по иску Генпрокуратуры РФ постановил передать государству акции «Русагро», принадлежавшие Мошковичу, его близким, а также бывшему генеральному директору компании Максиму Басову.

В собственность государства были обращены денежные средства со счетов Мошковича — около 10,5 млрд рублей, 1,8 млн долларов и 1,6 млн евро. Решение также затронуло земельные участки супруги бизнесмена Наталии Быковской.

Ранее KP.RU сообщал, что суд в Москве постановил наложить арест почти на 470 млн акций агрохолдинга «Русагро». Все ценные бумаги были зарегистрированы непосредственно на Мошковича. Мера принята в качестве обеспечения по иску ГП, добивающейся изъятия активов у бизнесмена.