Крупный пожар охватил древний храм Дайходзи в Японии

Крупный пожар произошел в храме Дайходзи в японском городе Такаока. Об этом в субботу, 16 мая, сообщает телеканал NHK.
Сообщается, что огонь полностью охватил несколько строений. На место происшествия направили около 20 пожарных расчетов. О пострадавших не сообщается. Полиция и пожарные выясняют причины возгорания и оценивают масштабы ущерба.
Храм Дайходзи в префектуре Тояма был основан в 1453 году, говорится в сообщении.
