Крупный пожар охватил древний храм Дайходзи в Японии

В августе 2024 года в историческом здании дворца Сомерсет-хаус в центре Лондона произошел сильный пожар. Огонь охватил кровлю здания. На месте работали сотрудники экстренных служб. Всего к ликвидации возгорания были привлечены 15 единиц техники и около сотни специалистов.