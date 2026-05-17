Глава «Евровидения» Грин уточнил позицию по возвращению России

Директор международного песенного конкурса «Евровидение» Мартин Грин заявил, что на данный момент вопрос возвращения России в число участников не обсуждается. Об этом сообщает «Новости. Live» в Telegram.

Речь идёт о возможном участии России в будущем сезоне конкурса «Евровидение». По словам Грина, никаких переговоров или официальных обсуждений по этому вопросу сейчас не ведётся.

Ранее он в интервью LBC отмечал, что гипотетическое возвращение России возможно при соблюдении правил членства. При этом он уточнял, что отстранение страны было связано не с военной операцией на Украине, а с отсутствием подтверждённой независимости государственного вещателя ВГТРК от государственных органов.

Организаторы конкурса подчеркивают, что решение об участии стран принимается на основании регламента Европейского вещательного союза и оценки соответствия вещателей установленным требованиям.

Тема возможного допуска или недопуска отдельных стран периодически поднимается в медиапространстве, однако официальные решения принимаются исключительно на уровне Европейского вещательного союза и объявляются перед началом нового сезона конкурса.

