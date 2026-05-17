Ночь музеев пройдет по всему Казахстану

АСТАНА, 16 мая — Sputnik. 18 мая в Казахстане состоится акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев, сообщили в Минкультуры.

Источник: Sputnik

Так, в Национальном музее Республики Казахстан в Астане пройдет выступление скрипачки Назым Мустафиной с участием гуманоидного робота и бионической собаки-робота. Проект объединит искусство и современные технологии, предлагая посетителям новое прочтение историко-культурного наследия.

«В этот же день Национальный центральный музей Республики Казахстан сделает акцент на сохранении музейных фондов и пополнении коллекций. В рамках акции “В дар музею” фонды пополнятся ценными предметами, связанными с историей культуры, искусства, спорта и общественной жизни», — сообщили в ведомстве.

К акции также присоединятся музеи-заповедники, где предусмотрены ночные маршруты по памятникам, театрализованные форматы, исторические квесты, световые и звуковые решения, мультимедийные проекты и элементы искусственного интеллекта.

«Отдельное внимание будет уделено этнокультурному направлению: ремесленным практикам, национальным играм, традиционной кухне, этноаулам, рассказам у костра и ночному чаепитию в юрте. Также запланированы форматы под открытым небом, включая палаточные городки и наблюдение за звездным небом в рамках популяризации астротуризма», — отметили в Минкультуры.

Вход для посетителей в эту ночь будет бесплатным.