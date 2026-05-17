Бут назвал хамством отказ американской делегации от подарков Китая перед вылетом

Американская делегация проявила хамство, когда не взяла с собой предоставленные китайской стороной подарки перед вылетом из Пекина. Такое заявление в субботу, 16 мая, сделал предприниматель и депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут.
Ранее стало известно, что члены делегации США перед вылетом из Китайской Народной Республики (КНР) выбросили все, что им выдали местные чиновники.
— Американцы тем самым, наверное, решили напоследок сделать что-то хамское. Потому что все-таки это — подарки. И даже из уважения к принимающей стороне такая солидная американская делегация могла бы хотя бы не так демонстративно выкидывать сувениры в помойку перед самолетом, — заявил Бут в беседе с kp.ru.
Он также отметил, что госвизит для президента США Дональда Трампа проходил в «довольно сложной» обстановке и встреча прошла не по сценарию американского лидера.
Трамп 14 мая приехал в Китай на два дня. Он провел двухчасовые переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, после которых состоялся праздничный банкет. Основными темами переговоров до их начала называли торговые отношения, войну на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Тайваня. По итогам встреч Трамп и Си делали позитивные публичные заявления.