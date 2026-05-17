Московские аэропорты Шереметьево и Жуковский возобновили работу

Из-за удара украинского беспилотника по административному зданию аэронавигации 8 мая была приостановлена работа 13 аэропортов на юге страны. Дрон попал в здание филиала «Аэронавигация Юга России». К 10:00 около 14 тысяч пассажиров ожидали вылетов из-за приостановки работы большинства аэропортов в южных субъектах. Позже Росавиация отменила извещение касательно невозможности полетов на юг России.