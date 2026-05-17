Эксперт Иваненко рассказала, в каких профессиях могут реализовать себя зумеры

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Зумеры смогут эффективно себя реализовать в цифровых профессиях, а также в направлениях креативной экономики. Об этом сообщила ТАСС кандидат психологических наук, доцент Президентской академии Кристина Иваненко.
«Где зумеры реализуются эффективнее всего: цифровые профессии — это UX-дизайн, продуктовая аналитика, разработка, специалисты по ИИ. Они с детства живут в интерфейсах и считывают логику пользователя интуитивно», — сказала Иваненко.
Также зумерам рекомендуется обратить внимание на направления креативной экономики. Это SMM, видеопродакшн, дизайн, копирайтинг, сообщила эксперт. По ее словам, короткий цикл «идея — результат — отклик» совпадает с их когнитивным стилем.
Кроме этого, поколение Z может реализовать себя в психологии, коучинге и HR. Иваненко отметила, что это первое поколение, для которого разговор о чувствах — норма, и оно приносит эту культуру в профессию.
Еще зумерам подойдет социально-зеленая сфера — это ESG, экология, устойчивое развитие, добавила Иваненко.