Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Савченко рассказал, можно ли заразиться хантавирусом от белок и сусликов

Это возможно при прямом контакте с животными, в том числе при кормлении, сообщил руководитель центра мониторинга биоразнообразия Сибирского федерального университета.

КРАСНОЯРСК, 17 мая. /ТАСС/. Кормление и прямой контакт с белками и сусликами могут приводить к заражению хантавирусом. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра мониторинга биоразнообразия Сибирского федерального университета Петр Савченко.

Среди отдыхающих на природе и в парках россиян распространена практика кормления с рук белок и сусликов. В частности, суслики даже стали одним из символом города в популярном месте отдыха в Красноярске — острове Татышев.

«Основной носитель [хантавируса] — это грызуны, а именно — мыши и крысы. Конечно, в меньшей степени суслики и белки. Но возможность подхватить инфекцию от них есть — при прямом контакте, либо когда подкармливает где-то. Чаще всего [заражение происходит], когда человек где-то у себя на даче, в гараже, сарае, чердаке, начинает прибираться, подметать. И вся эта пыль с частицами жизнедеятельности грызунов начинает подниматься, и тогда человек может заразиться хантавирусом», — сообщил Савченко.

По его словам, в Сибири в целом эпидемиологическая ситуация благополучная, хотя в Красноярском крае фиксировались природные очаги этого вируса.

Хантавирусы (ортохантавирусы) представляют собой группу РНК-содержащих вирусов рода Hantaviridae семейства Bunyavirales. Они относятся к зоонозным возбудителям, то есть циркулируют в природе среди животных и лишь изредка передаются человеку.