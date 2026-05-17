Эксперт Савченко рассказал, можно ли заразиться хантавирусом от белок и сусликов

КРАСНОЯРСК, 17 мая. /ТАСС/. Кормление и прямой контакт с белками и сусликами могут приводить к заражению хантавирусом. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра мониторинга биоразнообразия Сибирского федерального университета Петр Савченко.
Среди отдыхающих на природе и в парках россиян распространена практика кормления с рук белок и сусликов. В частности, суслики даже стали одним из символом города в популярном месте отдыха в Красноярске — острове Татышев.
«Основной носитель [хантавируса] — это грызуны, а именно — мыши и крысы. Конечно, в меньшей степени суслики и белки. Но возможность подхватить инфекцию от них есть — при прямом контакте, либо когда подкармливает где-то. Чаще всего [заражение происходит], когда человек где-то у себя на даче, в гараже, сарае, чердаке, начинает прибираться, подметать. И вся эта пыль с частицами жизнедеятельности грызунов начинает подниматься, и тогда человек может заразиться хантавирусом», — сообщил Савченко.
По его словам, в Сибири в целом эпидемиологическая ситуация благополучная, хотя в Красноярском крае фиксировались природные очаги этого вируса.
Хантавирусы (ортохантавирусы) представляют собой группу РНК-содержащих вирусов рода Hantaviridae семейства Bunyavirales. Они относятся к зоонозным возбудителям, то есть циркулируют в природе среди животных и лишь изредка передаются человеку.