Эксперт Савченко рассказал, можно ли заразиться хантавирусом от белок и сусликов

«Основной носитель [хантавируса] — это грызуны, а именно — мыши и крысы. Конечно, в меньшей степени суслики и белки. Но возможность подхватить инфекцию от них есть — при прямом контакте, либо когда подкармливает где-то. Чаще всего [заражение происходит], когда человек где-то у себя на даче, в гараже, сарае, чердаке, начинает прибираться, подметать. И вся эта пыль с частицами жизнедеятельности грызунов начинает подниматься, и тогда человек может заразиться хантавирусом», — сообщил Савченко.