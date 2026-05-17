В МККК рассказали о мошенниках, выдающих себя за его сотрудников

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мошенники выдают себя за сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) и пытаются обмануть родственников людей, пропавших без вести в ходе украинского конфликта, заявила в интервью РИА Новости глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб.
«Мы также очень переживаем из‑за того, что семьи военных и людей, пропавших без вести, становятся жертвами мошенников. Мошенники часто представляются сотрудниками Красного Креста или других организаций и пользуются тревогой и уязвимостью таких семей», — сказала она в беседе с агентством.
Красный Крест, со своей стороны, старается как можно скорее предупреждать семьи о замеченных им мошеннических схемах, а также помогает людям распознавать обман, рассказывая, как на самом деле устроена работа МККК, добавила Машлаб.