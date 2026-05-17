Сапёры обезвредили мины ВСУ в виде мягких игрушек в Курской области

Украинские военные применяют против российских подразделений самодельные мины, изготовленные на 3D-принтерах. Одна из таких мин получила название «пряник» из-за небольшого размера и округлой формы. Другой боеприпас, «помада», маскируется под предмет косметики. Также используются модификации ПМФ-1 «Лепесток», которые визуально напоминают опавшие листья. Помимо этого, сапёры обезвредили беспилотники самолётного типа и FPV-дроны с подвешенными взрывными устройствами производства Украины.