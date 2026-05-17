Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказал о новых выплатах семьям с детьми в 2026 году

РИА Новости: семьям с детьми положена новая выплата до 189 тысяч рублей.

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Семьям с детьми в 2026 году положена новая ежегодная выплата до 189 тысяч рублей, а также повышенные пособия по уходу за ребенком до полутора лет, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.

«Главное нововведение — ежегодная социальная выплата для семей с двумя и более детьми. Чтобы ее получить, нужно соблюсти три условия: оба родителя работают официально, доход на члена семьи не выше полутора прожиточных минимумов и нет долгов по алиментам. Подать заявление за 2025 год можно будет с первого июня», — сказал Курбаков.

Он добавил, что при этом требования к единому пособию до 17 лет и для беременных ужесточат: доход трудоспособных членов семьи за 12 месяцев теперь должен быть не ниже восьми минимальных размеров оплаты труда, тогда как раньше должен был быть не ниже четырех. А пособия по уходу за ребенком до полутора лет максимально составят 83 тысячи рублей.

Также действуют прежние меры поддержки: единовременное пособие при рождении и ежемесячная выплата из маткапитала до 3 лет, заключил Курбаков.