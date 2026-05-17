Пелагея Заступница 17 мая: От каких бед защитит молитва святой и что нельзя делать в этот день

Обижать птиц и разорять гнёзда — это разгневает саму святую-покровительницу. Тот, кто причинит вред пернатым, весь год будет страдать от болезней и неудач. Готовить и есть блюда из птицы — запрещалось резать кур, уток, гусей. Нарушение грозило бедами для всей семьи, а домашняя птица могла начать болеть и дохнуть. Браться за острые предметы — ножи, ножницы, иглы старались не трогать без крайней нужды. Верили, что можно поранить не только тело, но и душу, притянув хвори. Стричь волосы и ногти — такая процедура якобы лишала человека жизненной силы, здоровья и достатка. Лучше отложить это на другой день. Отказывать в помощи и милостыне — тот, кто не подал нищему или отверг просьбу о поддержке, рисковал сам оказаться в нужде. Скупость открывала двери невзгодам. Дарить любые подарки, кроме ложек, — иголки, веники, зеркала, деньги приносили тревоги и печали дарителю. День требовал особой осторожности. Ссориться с близкими и сплетничать — конфликты в семье открывали дорогу чёрной полосе. Сплетни возвращались бумерангом, принося скандалы и разлад. Шить перед дорогой — заниматься рукоделием перед поездкой сулило неудачу в пути. Путешествия планировали без иглы и нитки.