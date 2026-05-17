Поклонник Егора Крида отсудил деньги за три года ожидания концерта

В 2026 году мужчина обратился в суд, который, в свою очередь, установил, что ответственность за возврат денег лежит именно на компании-продавце. Как отмечается в решении, потребитель имел полное право отказаться от услуги, но продавец от исполнения своей обязанности уклонился. В результате с компании взыскали стоимость билетов, неустойку за просрочку возврата, компенсацию морального вреда и штраф за отказ удовлетворить требования добровольно, общая сумма составила 33 360 рублей, говорится в материалах.