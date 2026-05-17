В аэропорту Махачкалы действует план «Ковёр»

А ранее в Минобороны отчитались об уничтожении 556 украинских дронов над 15 российскими регионами и акваториями двух морей за ночь. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областей, а также Краснодарского края, Московского региона и Республики Крым. Кроме того, средства ПВО работали над акваториями Чёрного и Азовского морей.