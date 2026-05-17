Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо назвал ошибкой Орбана блокировку кредита Евросоюза для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что экс-глава правительства Венгрии Виктор Орбан допустил ошибку, пытаясь заблокировать кредит Украине от Евросоюза на 90 миллиардов евро.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что экс-глава правительства Венгрии Виктор Орбан допустил ошибку, пытаясь заблокировать кредит Украине от Евросоюза на 90 миллиардов евро.

Во время встречи со студентами в городе Гандлова Фицо отметил, что сам также выступал против предоставления Киеву кредита, как и представители Венгрии и Чехии. Трансляция велась на YouTube-канале учебного заведения.

При этом словацкий премьер подчеркнул, что решения, уже согласованные в рамках международного права, блокировать нельзя.

По мнению Фицо, у государств сохраняется возможность проводить собственную политику, однако в подобных вопросах необходимо учитывать ранее принятые международные договоренности.

Ранее экс-премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не снимет вето на кредит Евросоюза в размере 90 миллиардов евро для Украины, пока не возобновятся поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, как изменится политический курс Венгрии после поражения партии Виктора Орбана. Эксперт отметил, что Петер Мадьяр из партии «Тиса», которая победила на выборах, — человек достаточно прагматичный.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше