Фицо назвал ошибкой Орбана блокировку кредита Евросоюза для Украины

Во время встречи со студентами в городе Гандлова Фицо отметил, что сам также выступал против предоставления Киеву кредита, как и представители Венгрии и Чехии. Трансляция велась на YouTube-канале учебного заведения.
При этом словацкий премьер подчеркнул, что решения, уже согласованные в рамках международного права, блокировать нельзя.
По мнению Фицо, у государств сохраняется возможность проводить собственную политику, однако в подобных вопросах необходимо учитывать ранее принятые международные договоренности.
Ранее экс-премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не снимет вето на кредит Евросоюза в размере 90 миллиардов евро для Украины, пока не возобновятся поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».
«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, как изменится политический курс Венгрии после поражения партии Виктора Орбана. Эксперт отметил, что Петер Мадьяр из партии «Тиса», которая победила на выборах, — человек достаточно прагматичный.