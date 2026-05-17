Киркоров помог Болгарии победить на «Евровидении-2026»

Российский певец Филипп Киркоров помог болгарской певице DARA одержать победу в музыкальном конкурсе «Евровидение-2026». Об этом сам Киркоров рассказал на шоу Яны Чуриковой на YouTube-канале.
К работе над проектом присоединилась команда Киркорова. Среди них был и композитор Димитрис Контопулос, известный как автор композиций, с которыми Сергей Лазарев представлял Россию на конкурсе. В результате их совместной деятельности была создана песня «Bangaranga» для исполнительницы DARA.
Артист поделился, что DARA имеет хороший голос, красивую внешность, а также умеет танцевать. Однако у нее не было хита, с которым бы она представила Болгарию на конкурсе. Киркоров добавил, что увидел в певице потенциал.
Влияние российской звезды оказалось решающим для Болгарии в поиске режиссера. Филипп Киркоров, используя свои связи, привлек к работе Фредрика Ридмана, известного своими победными постановками для Монса Сельмерлёва (2015) и швейцарца Nemo (2024).
