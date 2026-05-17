Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киркоров помог Болгарии победить на «Евровидении-2026»

Российский певец Филипп Киркоров помог болгарской певице DARA одержать победу в музыкальном конкурсе «Евровидение-2026».

Российский певец Филипп Киркоров помог болгарской певице DARA одержать победу в музыкальном конкурсе «Евровидение-2026». Об этом сам Киркоров рассказал на шоу Яны Чуриковой на YouTube-канале.

К работе над проектом присоединилась команда Киркорова. Среди них был и композитор Димитрис Контопулос, известный как автор композиций, с которыми Сергей Лазарев представлял Россию на конкурсе. В результате их совместной деятельности была создана песня «Bangaranga» для исполнительницы DARA.

Артист поделился, что DARA имеет хороший голос, красивую внешность, а также умеет танцевать. Однако у нее не было хита, с которым бы она представила Болгарию на конкурсе. Киркоров добавил, что увидел в певице потенциал.

Влияние российской звезды оказалось решающим для Болгарии в поиске режиссера. Филипп Киркоров, используя свои связи, привлек к работе Фредрика Ридмана, известного своими победными постановками для Монса Сельмерлёва (2015) и швейцарца Nemo (2024).

Ранее стало известно, что Украину не включили в список фаворитов предстоящего финала Евровидения.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше