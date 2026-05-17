Врач рассказал, как вылечил пациента с хантавирусом

Вспышка хантавируса Андес — южноамериканской разновидности хантавируса, переносимой грызунами, — произошла на нидерландском круизном судне MV Hondius, вышедшем 1 апреля из аргентинской Ушуайи. Выявлены 11 случаев заражения, трое заболевших скончались. ВОЗ считает вероятным, что первый пациент заразился до посадки в Аргентине, после чего на борту могла произойти редкая для хантавирусов передача от человека к человеку.