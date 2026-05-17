Врач рассказал, как вылечил пациента с хантавирусом

Врач из Южной Америки рассказал, как вылечил пациента с хантавирусом.

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Лечение больного с хантавирусом началось с госпитализации и нескольких дней в отделении интенсивной терапии, рассказал о своем опыте РИА Новости врач Серхио Де Оливера, работающий на границе Уругвая и Бразилии.

«Мы госпитализировали пациента, подтвердили факт контакта с грызуном-переносчиком вируса, провели анализ и приступили к лечению симптомов. Больной пробыл в отделении интенсивной терапии два-три дня», — поделился собеседник агентства.

Он отметил, что затем, благодаря назначенному лечению, состояние больного улучшилось, его перевели в общую палату, где они находился до выписки.

«После этого для подтверждения полного выздоровления проводится повторный ПЦР-тест, чтобы зафиксировать отрицательный результат анализа на вирус», — уточнил Де Оливера.

Вспышка хантавируса Андес — южноамериканской разновидности хантавируса, переносимой грызунами, — произошла на нидерландском круизном судне MV Hondius, вышедшем 1 апреля из аргентинской Ушуайи. Выявлены 11 случаев заражения, трое заболевших скончались. ВОЗ считает вероятным, что первый пациент заразился до посадки в Аргентине, после чего на борту могла произойти редкая для хантавирусов передача от человека к человеку.