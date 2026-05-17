В Германии обвинили руководство страны в бездействии на фоне топливного кризиса

Политик Нимайер заявил о неспособности Германии справиться с топливным кризисом.

Источник: Комсомольская правда

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости признал, что руководство Германии не может справиться с дефицитом топлива и ростом цен, вызванными конфликтом в Персидском заливе.

По его словам, цены на заправках страны постоянно растут, авиаотрасль страдает от нехватки керосина. Однако власти не предприняли никаких шагов для выхода из кризиса, посетовал Нимайер.

Из-за эскалации на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и газа — практически остановлено. Это привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.

Как писал KP.RU, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Германии и канцлеру Фридриху Мерцу нужна Россия для выживания. Так он прокомментировал публикацию PoliticoEurope о падении популярности Мерца до новых минимумов, отметив, что немецкому канцлеру пора перестать принимать неправильные решения.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше