Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости признал, что руководство Германии не может справиться с дефицитом топлива и ростом цен, вызванными конфликтом в Персидском заливе.
По его словам, цены на заправках страны постоянно растут, авиаотрасль страдает от нехватки керосина. Однако власти не предприняли никаких шагов для выхода из кризиса, посетовал Нимайер.
Из-за эскалации на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и газа — практически остановлено. Это привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.
Как писал KP.RU, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Германии и канцлеру Фридриху Мерцу нужна Россия для выживания. Так он прокомментировал публикацию PoliticoEurope о падении популярности Мерца до новых минимумов, отметив, что немецкому канцлеру пора перестать принимать неправильные решения.