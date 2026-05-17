Как мошенники обманывают россиян перед ЕГЭ: озвучены конкретные схемы

Маклаков перечислил самые распространенные схемы мошенников перед ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Перед ЕГЭ в интернете активизировались мошенники, которые предлагают школьникам якобы готовые ответы и доступ к материалам экзамена. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.

По его словам, одна из схем строится в два этапа. Сначала выпускникам предлагают «персональный подбор ключей» к вариантам контрольных измерительных материалов. Затем у них выманивают деньги за «пакет страховки» и видеокурс якобы от составителей КИМ.

«Период в преддверии проведения единого государственного экзамена традиционно сопровождается всплеском мошеннических схем», — сказал Маклаков.

Он также отметил, что в сети появляются фишинговые сайты с оплатой «доступа к материалам» или «ускоренной подготовке» к ЕГЭ. Кроме того, школьникам предлагают купить фейковые ответы, которые якобы заранее слили в интернет.

Немногим ранее мошенники начали продавать школьникам ответы на ЕГЭ за 1,5−2 тысячи рублей. По данным специалистов, аферисты обещали передать выпускникам нужные варианты прямо во время экзамена. На деле старшеклассникам присылали один и тот же набор ответов, а затем объясняли это якобы ужесточением контроля со стороны Рособрнадзора.