Как мошенники обманывают россиян перед ЕГЭ: озвучены конкретные схемы

Немногим ранее мошенники начали продавать школьникам ответы на ЕГЭ за 1,5−2 тысячи рублей. По данным специалистов, аферисты обещали передать выпускникам нужные варианты прямо во время экзамена. На деле старшеклассникам присылали один и тот же набор ответов, а затем объясняли это якобы ужесточением контроля со стороны Рособрнадзора.