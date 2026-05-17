Конор возвращается! Макгрегор встретится со старым знакомым Холлоуэем на UFC 329

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй выйдут в октагон 11 июля в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 329. Информация об этом появилась в официальном аккаунте организации в соцсети X.

Источник: Life.ru

Поединок пройдёт в полусредней весовой категории. Пути бойцов уже пересекались в 2013 году. Тогда ирландец одолел оппонента единогласным судейским вердиктом.

Сейчас 37-летний Макгрегор восстанавливает карьеру после дисквалификации. Осенью 2025-го его отстранили на 18 месяцев за пропуск трёх допинг-тестов. Ограничения сняли в марте 2026-го.

В последний раз экс-чемпион в двух дивизионах дрался в июле 2021-го. Тот бой завершился досрочным поражением от Дастина Порье из-за перелома ноги. Всего в смешанных единоборствах у него 22 победы и шесть проигрышей.

Его визави, 34-летний Холлоуэй, ранее владел поясом в полулёгком весе. В марте он уступил бразильцу Чарльзу Оливейре решением судей. Теперь в послужном списке американца 27 выигранных встреч и девять неудач.

