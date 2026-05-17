«Нет связи ни с кем»: Таисия Повалий раскрыла тайны в шоу «Секрет на миллион»

Певица Таисия Повалий раскрыла тайны в шоу «Секрет на миллион». Артистка рассказала о судьбе имущества, которое осталось у нее на Украине.
По словам певицы, украинские власти изъяли в пользу государства трехэтажный дом площадью более 440 квадратных метров, автомобиль и другую недвижимость, включая студию.
Повалий также сообщила, что ранее за ее имуществом присматривал бывший водитель. Он поддерживал связь с артисткой и рассказывал о происходящем до своей смерти.
— У меня ведь единственная связь была со своим водителем, который следил за домом. Но в конце концов он не выдержал этого всего и умер. Теперь у меня нет связи ни с кем. Сейчас я не знаю, что с моим имуществом, — поделилась Повалий.
В другой программе российский эстрадный певец Филипп Киркоров сдал ДНК-тест, чтобы определить родство с Александром Матвеевым, которого называли внебрачным сыном болгарского музыканта Бедроса Киркорова. По итогам исследования выяснилось, что они не являются родными братьями. Ведущий передачи «ДНК» Сергей Киселев вышел к Киркорову и Матвееву с черным конвертом и сообщил им, что вероятность их кровного родства составляет ноль процентов.