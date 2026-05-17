Одежда с цитатами Путина стала настоящим хитом в Китае

Китайские посетители X Российско-китайского Экспо в Харбине активно приобретают одежду с цитатами президента России Владимира Путина. Об этом рассказала генеральный директор Национального центра (НЦ) «Россия» Наталья Виртуозова, чьи слова передает ТАСС.
Она рассказала, что один из мужчин-китайцев приобрел свитшот, который был украшен высказыванием российского лидера: «Надо обязательно смотреть в будущее».
Виртуозова отметила, что такая одежда вызвала настоящий ажиотаж среди посетителей из Китая, и теперь российская делегация опасается, что ее может не хватать для следующих продаж.
