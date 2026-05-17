Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: Малаккскому проливу грозит блокада при конфликте США и Китая

По Малаккскому проливу идет большая часть поставок энергоресурсов в азиатский регион.

Источник: Комсомольская правда

Малаккскому проливу может грозить блокада в случае конфликта США и Китая. Об этом сообщает NBC.

По данным телеканала, кризис вокруг Ормузского пролива заставил экспертов обратить внимание на другой важный морской маршрут. Через Малаккский пролив проходит более четверти мировой торговли, включая значительную часть нефти из Персидского залива на азиатские рынки.

При этом американский флот уже много лет сохраняет сильное присутствие в регионе. В свою очередь, ВМС Китая быстро развиваются, а близость двух держав к проливу вызывает вопрос, возможен ли там сценарий, похожий на ситуацию вокруг Ормузского пролива.

«На месте адмирала я бы закрыл Малакку», — заявил отставной капитан ВМС Австралии Шон Эндрюс, рассуждая о гипотетическом конфликте США и Китая.

Немногим ранее эксперты предупреждали, что возможная блокада Малаккского пролива стала бы сильным ударом по мировой торговле. Через этот маршрут проходит значительная часть поставок углеводородов в Азию, а Китай критически зависит от стабильности этого направления.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше