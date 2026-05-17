В Башкирии пострадавшие на производстве получили автомобили

Источник: СФР по Башкортостану

Шестерым пострадавшим на производстве жителям республики управляющий отделением СФР по Башкортостану Фаниль Вахитов вручил ключи от автомобилей Lada Granta.

Автомобили оснащены с учетом индивидуальных особенностей владельцев. Это один из видов социальной реабилитации людей, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве.

Транспортное средство выдается абсолютно бесплатно и в собственность. Срок его эксплуатации — 7 лет. По окончании этого срока он заменяется новым, при наличии у гражданина соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению.

Также граждане, получившие травму на производстве, имеют право на санаторно-курортное лечение, ежемесячные страховые выплаты, средства реабилитации и другие меры поддержки Социального фонда. Обеспечение проводится в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

С начала года отделение СФР выдало всего 21 автомобиль пострадавшим на производстве.