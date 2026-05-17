В Сеченовском Университете начали подбор лекарств при гипертонии на основе генетики

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета разработали новый подход к лечению артериальной гипертензии (повышенного кровяного давления) или гипертонии с учетом индивидуальных генетических особенностей человека. Генетические факторы влияют на подбор и дозировку препаратов для снижения давления, сообщили в пресс-службе вуза.
«17 мая — Всемирный день борьбы с артериальной гипертензией. Молодые ученые Сеченовского университета предложили подход, который позволяет сделать терапию этого заболевания более персонализированной и точной. На основе выявленных генетических факторов, влияющих на эффективность гипотензивных препаратов, исследователи разработали алгоритм подбора лекарственной терапии и дозировки для пациентов», — отметили в пресс-службе.
Научный коллектив кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Института клинической медицины Сеченовского университета провел исследование, направленное на поиск причин различий в ответе пациентов на стандартную антигипертензивную терапию. Одним из ключевых факторов здесь оказались индивидуальные генетические особенности.
Разработанный подход предполагает вначале проведение генетического тестирования по ключевым маркерам с последующим выбором препарата и режима дозирования таких препаратов как ирбесартан или валсартан с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента. В перспективе исследователи планируют расширить этот алгоритм на другие классы антигипертензивных препаратов.
Как это проходило.
В исследование включили 179 пациентов с впервые выявленной артериальной гипертензией, ранее не лечившихся от нее. Всем участникам назначили блокаторы рецепторов ангиотензина II — ирбесартан или валсартан в виде моно- или комбинированной терапии. Перед началом лечения им провели генетическое тестирование. В течение трех месяцев ученые оценивали показатели артериального давления, проводили лабораторные исследования, а также определяли концентрации препаратов в крови.
В ходе работы были выделены ключевые генетические варианты, ассоциированные с эффективностью терапии. Также был выявлен генетический маркер повышенного риска развития артериальной гипотензии (то есть пониженного до нежелательного уровня давления) при лечении ирбесартаном — вариант гена CYP2C9*3. У носителей этого варианта вероятность развития артериальной гипотензии (головокружение, слабость) оказалась существенно выше. Таким пациентам предпочтительнее назначать альтернативную терапию, в том числе валсартан, пришли к выводу ученые.
Дополнительный анализ показал, что для ирбесартана существует зависимость между концентрацией препарата в крови и степенью снижения артериального давления. Однако этот эффект наиболее выражен в первые три недели терапии. В дальнейшем у некоторых пациентов отмечалось снижение чувствительности к препарату при сопоставимых концентрациях. Для валсартана такой закономерности не выявили.
«Наше исследование показало, что генетические особенности пациента могут существенно влиять на эффективность и профиль безопасности антигипертензивной терапии, — отметила руководитель авторского коллектива, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Екатерина Реброва. — На основе полученных данных мы разработали и запатентовали алгоритм персонализации стартовой антигипертензивной терапии блокаторами рецепторов ангиотензина II».
Результаты работы опубликованы в журнале «Фармация и фармакология».