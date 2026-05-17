Краснокнижную орхидею Serapias orientalis впервые нашли в Сириусе

Редчайший серапиас восточный обнаружен в парке федеральной территории.

Источник: пресс-служба ФТ "Сириус"

В парковой зоне федеральной территории «Сириус» обнаружен редкий вид орхидеи — серапиас восточный (Serapias orientalis).

Как сообщает пресс-служба администрации федеральной территории, находку сделали сотрудники Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Научно-технологического университета «Сириус».

Это растение занесено в Красную книгу России. В нашей стране серапиас встречается только в нижней полосе гор на побережье Чёрного моря и крайне редко. До настоящего времени было известно лишь несколько точек его произрастания.

По предположению учёных, вид появился на территории Сириуса естественным путём: очень мелкие семена орхидеи переносятся ветром на большие расстояния. Однако для их прорастания необходим определённый гриб, который вступает в симбиоз с корнями. Развитие клубня занимает несколько лет, прежде чем растение зацветает.

Уникальная находка свидетельствует о восстановлении естественных ареалов местной флоры после длительного антропогенного воздействия. Исследования проводятся при поддержке госпрограммы «Научно-технологическое развитие федеральной территории “Сириус”.