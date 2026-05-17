Граждане Украины чаще всех просили убежища в России с начала года

Граждане Украины стали лидерами по числу обращений за убежищем в России в первом квартале 2026 года. Об этом свидетельствуют данные статистики, проанализированные ТАСС.
Всего за первые три месяца года в органы внутренних дел поступило 1329 заявлений о предоставлении убежища. Из них 712 обращений подали граждане Украины, что на 24 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Второе место заняли граждане Сирии с 232 заявлениями, далее следуют Иран, Афганистан и Узбекистан.
Для сравнения: в первом квартале 2025 года больше всего ходатайств поступало от граждан Сирии. Тогда на втором месте находились граждане Украины, за ними следовали Афганистан, Узбекистан и Казахстан.
Получение убежища дает право на легальное проживание и трудоустройство в России, а также доступ к медицинской помощи по ОМС. Кроме того, статус позволяет оформлять документы для въезда и выезда, получать образование и меры поддержки, а также может стать первым шагом к ВНЖ и гражданству РФ, передает агентство.
Ранее уроженку Украины, которая работала на предприятии оборонно-промышленного комплекса Кургана, лишили гражданства России в связи с угрозой национальной безопасности страны.