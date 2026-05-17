Одно решение США может привести к разрушительному конфликту между Европой и Россией: о чем речь

Экс-директор ЦРУ Биб: противостояние ЕС и РФ может перерасти в горячий конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Бывший директор ЦРУ по анализу России, а ныне директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала заявил, что противостояние Евросоюза и России может перерасти в разрушительный конфликт.

По его словам, в интересах США способствовать компромиссному урегулированию на Украине. Если этого не сделать и переложить конфликт на Европу, резко возрастет риск чрезвычайно разрушительного столкновения между ЕС и Россией, предостерег Биб.

Он подчеркнул, что Европа постоянно усиливает конфронтацию с Москвой и не настроена на компромисс.

«Похоже, они решительно выступают за усиление давления», — резюмировал Биб.

Россия неоднократно подчеркивала, что Москва открыта к переговорам и готова искать пути решения за столом переговоров. Однако Киев и стоящие за ним западные страны, включая Европу, не проявляют встречной воли.

Как писал KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее напомнил, как Зеленский пришел во власть на волне обещаний не допустить продолжения вооруженного конфликта в Донбассе, однако сделал прямо противоположное.

