Эксперты Роскачества назвали главный признак спелой клубники

Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать вкусную раннюю клубнику. Главное, на что нужно обратить внимание, — это запах, сообщили эксперты ТАСС.
По словам представителей организации, спелая ягода всегда пахнет земляникой. Если аромат яркий и насыщенный, значит, плод созрел на грядке, а не в ящике во время перевозки. Слабый запах или его отсутствие выдают недозревшую клубнику, которую сорвали слишком рано.
В Роскачестве также посоветовали осмотреть зеленые листочки у основания плода. У свежей и качественной ягоды они должны быть упругими и живыми. Если листья выглядят сухими, вялыми или почерневшими, продукт хранился неправильно и уже потерял сочность.
Сам плод, по мнению экспертов, должен быть сухим, гладким и твердым. На нем не должно быть темных пятен, вмятин, следов гниения или плесени. Важен и равномерный окрас — у зрелой клубники нет белых или зеленоватых участков, особенно на кончике. Светлые бока говорят о том, что ягоду сорвали недозревшей, и сладкого вкуса от нее ждать не стоит.
Эксперты добавили, что однородные по размеру и форме ягоды в упаковке — хороший знак. Это означает, что вся партия одного сорта, и урожай не пересыпали из одной тары в другую несколько раз.