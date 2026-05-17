«Русская лабуба» покорила Поднебесную: Китайцы скупают брелоки-неваляшки с соболем на выставке в Харбине

«Мы привезли маленьких неваляшек соболиных, они очень дорогие, их с утра уже шесть штук купили», — сказала она.
На стенде представлены две версии товара. Более дорогая выполнена из натуральной стриженой норки с соболиной шапочкой и стоит около 28 тысяч рублей. Также доступен более доступный вариант — с использованием искусственного меха и соболя. Его цена составляет 16,8 тысячи рублей.
По словам организаторов, обе версии активно раскупаются посетителями из Китая. Некоторые из них даже называют изделие «русская лабуба». Ранее аналогичного ажиотажа на выставке в Ташкенте зафиксировано не было, отметила глава НЦ «Россия».
Юбилейное ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая на площади 12 тысяч квадратных метров. В мероприятии участвуют 16 регионов России. Темой следующего года заявлены «Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода».
