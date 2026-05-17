Как дожить до 100 лет — рассказали в Минздраве

По словам эксперта, важно регулярно проходить профилактические осмотры и держать под контролем три ключевых показателя: артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови. Именно они, как пояснила Ткачева, сигнализируют о раннем сосудистом старении.
«Если человек понимает, что его здоровье в его руках, то у него есть все шансы дожить до 100 лет», — подчеркнула она.
Самый надёжный и научно доказанный способ продлить жизнь, добавила врач, — это кардинально изменить образ жизни.
Многие ошибочно полагают, что главную роль играет генетика, отметила Ткачева. Однако в семьях долгожителей нередко встречаются родственники, ушедшие из жизни в молодом возрасте, и, наоборот, даже при не самой благоприятной наследственности можно достичь почтенного возраста.