Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как дожить до 100 лет — рассказали в Минздраве

Главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева рассказала, какие привычки и меры значительно повышают вероятность дожить до 100 лет. Об этом пишут РИА Новости.

По словам эксперта, важно регулярно проходить профилактические осмотры и держать под контролем три ключевых показателя: артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови. Именно они, как пояснила Ткачева, сигнализируют о раннем сосудистом старении.

«Если человек понимает, что его здоровье в его руках, то у него есть все шансы дожить до 100 лет», — подчеркнула она.

Самый надёжный и научно доказанный способ продлить жизнь, добавила врач, — это кардинально изменить образ жизни.

Отказ от вредных привычек, достаточная физическая, умственная и социальная активность, а также сбалансированное питание помогают прибавить себе годы.

Многие ошибочно полагают, что главную роль играет генетика, отметила Ткачева. Однако в семьях долгожителей нередко встречаются родственники, ушедшие из жизни в молодом возрасте, и, наоборот, даже при не самой благоприятной наследственности можно достичь почтенного возраста.