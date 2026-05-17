Секс-символ MMA вернулась в октагон спустя 17 лет и проиграла за 17 секунд

Ронда Раузи — бывшая чемпионка UFC и первая женщина, подписанная в этот промоушен, что сделало её одной из самых влиятельных звёзд в истории ММА. Она прославилась доминирующим стилем и коронным болевым приёмом «рычаг локтя», завершив большинство боёв в первом раунде, а её наследие включает бронзу Олимпийских игр по дзюдо и место в Зале славы UFC.