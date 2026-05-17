Мошенник убедил ростовчанина перевести ему 270 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области. В полицию обратился 27-летний ростовчанин и заявил, что его обманул мошенник, представившийся сотрудником банка. Звонивший убедил мужчину, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит и похитить деньги со счёта. Чтобы этого не допустить, по словам мошенника, нужно срочно перевести сбережения на «безопасный счёт».Действуя по инструкции лжесотрудника, потерпевший перевёл 270 тыс. рублей на указанные реквизиты. Как только деньги ушли, «специалист банка» перестал выходить на связь. Осознав обман, мужчина обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность злоумышленника и все обстоятельства преступления.