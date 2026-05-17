Одна из крупнейших рек в США начала высыхать

Река Колорадо, являющаяся жизненно важным источником воды для юго-западных штатов США, находится на грани полного истощения. Об этом пишет CBS News.
По данным издания, благодаря реке Колорадо водой обеспечены около 40 млн человек, живущих на западе США. Рост населения истощает водные источники, а природа не справляется с их восполнением.
По словам директора Центра водной политики имени Кайла при Университете штата Аризона Сары Портер, существует несколько причин снижения уровня воды в водохранилищах. В частности, критически низкий уровень снежного покрова в Скалистых горах, являющихся источником питания реки, привел к значительному падению уровня воды в таких крупных водохранилищах, как озера Мид и Пауэлл. В публикации отмечается, что власти Аризоны, Калифорнии и Невады пытаются договориться об экономии воды, но пока не могут найти общего решения для спасения реки от пересыхания. Из-за возникшей проблемы с водой могут пострадать сельское хозяйство, гидроэнергетика и водоснабжение.
