Одна из крупнейших рек в США начала высыхать

По словам директора Центра водной политики имени Кайла при Университете штата Аризона Сары Портер, существует несколько причин снижения уровня воды в водохранилищах. В частности, критически низкий уровень снежного покрова в Скалистых горах, являющихся источником питания реки, привел к значительному падению уровня воды в таких крупных водохранилищах, как озера Мид и Пауэлл. В публикации отмечается, что власти Аризоны, Калифорнии и Невады пытаются договориться об экономии воды, но пока не могут найти общего решения для спасения реки от пересыхания. Из-за возникшей проблемы с водой могут пострадать сельское хозяйство, гидроэнергетика и водоснабжение.