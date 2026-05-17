Правила расселения жильцов при КРТ будут уточнять в Нижегородской области

В Нижегородской области устранят правовые пробелы при расселении жильцов при КРТ. Об этом сообщается на сайте Законодательного собрания Нижегородской области, где размещен законопроект.
Проект корректирует региональное законодательство в сфере жилищной политики. Инициатива призвана ликвидировать правовую неопределённость, возникающую при переселении граждан из домов, включённых в программу комплексного развития территорий (КРТ).
Проблема кроется в неоднозначности действующих норм, регламентирующих предоставление жилья по договорам социального найма в рамках проектов КРТ. Сегодня положения закона допускают разные трактовки при установлении порядка и условий переселения.
В регионе действует норма предоставления общей площади жилого помещения по договору социального найма — она зависит от числа проживающих в нём людей. Но при реализации проектов КРТ подход к расчёту меняется: площадь определяют исходя из количества жильцов, а не граждан, официально признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Существующие нормативы рассчитаны на жильё из жилищного фонда Нижегородской области. В проектах КРТ механизм иной: застройщик приобретает помещения, которые затем передаются в муниципальную собственность либо предоставляются собственнику взамен изымаемого жилья. В результате на региональном уровне отсутствует специальный правовой механизм для обеспечения жильём нуждающихся граждан по договорам социального найма при переселении в рамках КРТ.
Предлагаемый законопроект нацелен на устранение этого пробела. Документ закрепляет чёткую норму предоставления жилья для указанной категории граждан: площадь будет рассчитываться на основе количества лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и проживающих в жилом помещении.
Принятие закона позволит:
сформировать однозначные правовые основания для переселения;
сократить сроки улучшения жилищных условий;
минимизировать риск споров между муниципалитетами и застройщиками.
