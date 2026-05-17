В Казани прошли конные скачки и Международный чемпионат жокеев

На Казанском ипподроме в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» впервые состоялись конные скачки «Бизнес на коне» и Международный чемпионат жокеев — кубок «KAZANFORUM-2026» на лошадях трех лет и старше чистокровной верховой породы, рожденных в Республике Татарстан.

Источник: Российская газета

В чемпионате приняли участие мастера скакового дела из России (Татарстан, Дагестан, Чечня, Башкортостан, Марий Эл, Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края), Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.

Международный конноспортивный турнир создан для того, чтобы на площадке его проведения объединить бизнес из дружественных стран и дать им возможность обсудить важные вопросы, отметила вице-президент Федерации конного спорта Узбекистана, основатель проекта «Бизнес на коне» Виктория Александрина.

Первая гонка на дистанции две тысячи метров на приз «Татар Канаты» состоялась на лошадях татарской породы. Также на Казанском ипподроме прошли скачки на Кубок Большого Евразийского Партнерства, на приз в честь форума «Россия — Исламский мир» и на Кубок Республики Татарстан, а также заезд «Достояние России» и заезды на Кубок Технологического Альянса и на приз в честь стран — участниц ОИС.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше